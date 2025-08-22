E-VTT Auvergne Mauzun Puy-de-Dôme
E-VTT Auvergne Mauzun Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
E-VTT Auvergne
E-VTT Auvergne Place de la halle 63160 Mauzun Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Location de VTT à assistance électrique sur réservation uniquement
https://www.location-velo-electrique-auvergne.com/ +33 6 16 14 26 66
English :
Rental of electrically assisted mountain bikes by reservation only
Deutsch :
Verleih von Mountainbikes mit elektrischer Unterstützung nur mit Reservierung
Italiano :
Noleggio di mountain bike a pedalata assistita solo su prenotazione
Español :
Alquiler de bicicletas de montaña con asistencia eléctrica sólo con reserva previa
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme