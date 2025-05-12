ECOBALADE Cascade du Heidenbad Wildenstein Haut-Rhin

ECOBALADE Cascade du Heidenbad Wildenstein Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

ECOBALADE Cascade du Heidenbad

ECOBALADE Cascade du Heidenbad 68820 Wildenstein Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 1500.0 Tarif :

Un sentier de découverte qui vous révèle l’histoire géologique et humaine du site au fil d’une promenade à la fois intime et tranquille. Suivez le tempo énergique de l’eau, afin de découvrir toute la richesse de ce site. (1.5km, 1h30, 57m de dénivelé positif, aller-retour, très facile)

https://www.openrunner.com/r/9805744 +33 3 89 82 13 90

English :

A discovery trail that reveals the geological and human history of the site during a walk that is both intimate and quiet. Follow the energetic tempo of the water to discover the richness of this site. (1.5km, 1h30, 57m of positive difference in altitude, round trip, very easy)

Deutsch :

Ein Entdeckungspfad, der Ihnen die geologische und menschliche Geschichte des Ortes auf einem intimen und zugleich ruhigen Spaziergang enthüllt. Folgen Sie dem energischen Tempo des Wassers, um den ganzen Reichtum dieses Ortes zu entdecken. (1,5 km, 1,5 Std., 57 m positiver Höhenunterschied, Hin- und Rückweg, sehr leicht)

Italiano :

Un percorso di scoperta che rivela la storia geologica e umana del sito in una passeggiata intima e tranquilla. Seguite il ritmo energico dell’acqua per scoprire la ricchezza di questo sito. (1,5 km, 1h30, 57 m di dislivello positivo, andata e ritorno, molto facile)

Español :

Un sendero de descubrimiento que revela la historia geológica y humana del lugar en un paseo tan íntimo como tranquilo. Siga el enérgico ritmo del agua para descubrir la riqueza de este lugar. (1,5km, 1h30, 57m de desnivel positivo, ida y vuelta, muy fácil)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par Système d’informations touristique Alsace