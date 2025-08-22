École du ski francais du haut-jura Les Moussières Jura
L’ESF du Haut-Jura, venez découvrir les joies de la glisse et de la raquette dans les villages de Les Moussières et La Pesse.
https://fr-fr.facebook.com/ESF-Haut-Jura-410964999052866/ +33 3 84 41 60 70
English : École du ski francais du haut-jura
The ESF du Haut-Jura, come and discover the joys of skiing and snowshoeing in the villages of Les Moussières and La Pesse.
Deutsch : École du ski francais du haut-jura
ESF du Haut-Jura, entdecken Sie die Freuden des Gleitens und Schneeschuhwanderns in den Dörfern Les Moussières und La Pesse.
Italiano :
L’ESF du Haut-Jura, venite a scoprire le gioie dello sci e delle racchette da neve nei villaggi di Les Moussières e La Pesse.
Español :
La ESF du Haut-Jura, venga a descubrir los placeres del esquí y de las raquetas de nieve en los pueblos de Les Moussières y La Pesse.
