En lisière de forêt Noues de Sienne Calvados

Sans doute l’un des parcours les plus emblématiques du Bocage Normand le tour de la forêt domaniale de Saint-Sever aux multiples plans d’eau. Cette balade séverine n’en est pas moins l’une des plus difficiles de par son dénivelé. Au programme une boucle 100% nature avec en ligne de mire, le lac de Gast où vous pourrez effectuer une halte pour pique-niquer dans un cadre bucolique.

Undoubtedly one of the most emblematic itineraries in the Normandy bocage: the tour of the Saint-Sever national forest with its many ponds and small lakes. This forest walk is also one of the most difficult due to the difference in altitude. On the agenda: get back to nature over this loop with the Gast lake on the horizon, the perfect country spot to stop for a picnic.

Zweifellos eine der symbolträchtigsten Strecken der Bocage Normand: die Tour durch den Staatswald von Saint-Sever mit seinen zahlreichen Wasserflächen. Diese Wanderung in Severin ist aufgrund ihres Höhenunterschieds dennoch eine der schwierigsten. Auf dem Programm steht eine 100%ige Naturschleife mit dem Lac de Gast im Visier, wo Sie eine Pause einlegen können, um in einer bukolischen Umgebung zu picknicken.

Senza dubbio uno degli itinerari più emblematici del Bocage Normand: il giro della foresta demaniale di Saint-Sever con i suoi numerosi laghi. Questa passeggiata della Sevrier è tuttavia una delle più difficili a causa del dislivello. In programma: un anello naturale al 100% con il lago di Gast nel mirino, dove potrete fermarvi per un picnic in un ambiente bucolico.

Sin duda uno de los recorridos más emblemáticos del Bocage Normand: el recorrido del bosque estatal de Saint-Sever con sus numerosos lagos. Este paseo de Sevrier es, sin embargo, uno de los más difíciles por su desnivel. En el programa: un bucle 100% natural con el lago Gast a la vista, donde podrá parar para hacer un picnic en un entorno bucólico.

