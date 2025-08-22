En passant par Grandvaux Épinac Saône-et-Loire
En passant par Grandvaux A pieds Difficulté moyenne
En passant par Grandvaux A pieds Difficulté moyenne
Devant la Mairie 71360 Épinac Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 10500.0
En cheminant depuis le centre-bourg, vous découvrirez l’importance de l’exploitation minière dans l’histoire d’Epinac. Puis, vous goûterez le calme du bois des mollaires et de son sentier botanique.
Difficulté moyenne
English :
Walking from the town center, you’ll discover the importance of mining in Epinac’s history. Then enjoy the peace and quiet of the Bois des Mollaires and its botanical trail.
Deutsch :
Auf dem Weg vom Ortszentrum aus entdecken Sie die Bedeutung des Bergbaus in der Geschichte von Epinac. Anschließend genießen Sie die Ruhe des Bois des mollaires und seines botanischen Pfades.
Italiano :
Partendo dal centro della città, scoprirete l’importanza dell’attività mineraria nella storia di Epinac. Godetevi poi la pace e la tranquillità del Bois des Mollaires e del suo percorso botanico.
Español :
Mientras camina desde el centro de la ciudad, descubrirá la importancia de la minería en la historia de Epinac. A continuación, disfrute de la tranquilidad del Bois des Mollaires y su sendero botánico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data