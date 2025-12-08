EN ROUTE POUR LE CAROUX CIRCUIT CYCLO N°8 Cambon-et-Salvergues Hérault

EN ROUTE POUR LE CAROUX CIRCUIT CYCLO N°8 Vélo de route Difficile

EN ROUTE POUR LE CAROUX CIRCUIT CYCLO N°8 D53 34330 Cambon-et-Salvergues Hérault Occitanie

Durée : 190 Distance : 6300.0 Tarif :

Au départ de Cambon, montez vers l’Espinouse, avant de vous retrouver dans l’univers minéral du Caroux, merveille géologique, pays du mouflon. Au sommet de la croix de Mounis, le panorama sur la plaine du littoral et les falaises d’Orques est somptueux.

English : EN ROUTE POUR LE CAROUX CIRCUIT CYCLO N°8

Deutsch : EN ROUTE POUR LE CAROUX CIRCUIT CYCLO N°8

Italiano :

Da Cambon, si sale verso l’Espinouse, prima di ritrovarsi nel mondo minerale del Caroux, un paese delle meraviglie geologiche e patria della pecora muflone. In cima alla croce di Mounis, il panorama sulla pianura costiera e sulle falesie di Orques è sontuoso.

Español : EN ROUTE POUR LE CAROUX CIRCUIT CYCLO N°8

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme