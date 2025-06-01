Entre bois de Juche-Pie et vignobles des Folies Panzoult Indre-et-Loire

Panzoult est l’une des 26 communes viticoles de l’appellation Chinon regroupant plus de 200 vignerons. Entre plaines et vallons, champs de céréales et vignes, vestiges d’antan et architectures civiles ou sacrées, la diversité de Panzoult fait tout son charme.

English : Between Juche-Pie woods and Folies vineyards

Panzoult is one of the 26 wine-making villages of the Chinon appellation which includes more than 200 wine-growers. Between the plains and small valleys, cornfields and vineyards, the vestiges of yesteryear along with civil and religious architecture, the diversity of Panzoult is what is so…

Deutsch : Zwischen Juche-Pie-Wäldern und Folies-Weinbergen

Panzoult ist eine der 26 Weinbaugemeinden der Appellation Chinon, in der mehr als 200 Winzer tätig sind. Zwischen Ebenen und Tälern, Getreidefeldern und Weinbergen, Überresten vergangener Zeiten und zivilen oder sakralen Architekturen macht die Vielfalt von Panzoult seinen ganzen Charme aus.

Italiano :

Panzoult è uno dei 26 comuni viticoli della denominazione Chinon, con oltre 200 viticoltori. Tra pianure e valli, campi di cereali e vigneti, vestigia di un tempo e architettura civile o sacra, la diversità di Panzoult è la fonte del suo fascino.

Español : Entre bosques de Juche-Pie y viñedos de Folies

Panzoult es uno de los 26 municipios vitícolas de la denominación Chinon, con más de 200 viticultores. Entre llanuras y valles, campos de cereales y viñedos, vestigios de antaño y arquitectura civil o sagrada, la diversidad de Panzoult es la fuente de su encanto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIT Centre-Val de Loire