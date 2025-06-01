Entre champs et vallées Thiverny Oise
Entre champs et vallées Thiverny Oise vendredi 1 août 2025.
Entre champs et vallées A pieds Difficulté moyenne
Entre champs et vallées Eglise 60160 Thiverny Oise Hauts-de-France
Durée : 240 Distance : 14200.0 Tarif :
Entre terre, pierre et eau, ce parcours chemine des paysages identitaires de ce pays de carriers à la jolie vallée du Thérain.
Forêt, champs, carrières à ciel ouvert, étang de la Maladrerie ou encore enclos monastique de l’abbatiale de Saint-Leu-d’Esserent et églises classées, les paysages alternent pour le plus grand plaisir de nos yeux !
English : Entre champs et vallées
Between earth, stone and water, this trail leads from the landscapes that identify this quarrying country to the pretty Thérain valley.
Forests, fields, open-air quarries, the Maladrerie pond, the monastic enclosure of the Saint-Leu-d’Esserent abbey church and listed churches the landscapes alternate to delight the eye!
Deutsch : Entre champs et vallées
Zwischen Erde, Stein und Wasser führt dieser Weg von den identitätsstiftenden Landschaften dieses Landes der Steinbrucharbeiter zum hübschen Tal des Flusses Thérain.
Wald, Felder, Tagebaue, der Teich von Maladrerie oder auch die Klosteranlage der Abteikirche von Saint-Leu-d’Esserent und denkmalgeschützte Kirchen die Landschaften wechseln sich ab und erfreuen unsere Augen!
Italiano :
Tra terra, pietra e acqua, l’itinerario si snoda tra i paesaggi caratteristici di questa regione estrattiva e la graziosa valle del Thérain.
Foreste, campi, cave a cielo aperto, lo stagno della Maladrerie, il recinto monastico della chiesa abbaziale di Saint-Leu-d’Esserent e le chiese tutelate: i paesaggi si alternano per deliziare gli occhi!
Español : Entre champs et vallées
Entre tierra, piedra y agua, este itinerario recorre los paisajes característicos de esta región de canteras y el bonito valle de Thérain.
Bosques, campos, canteras al aire libre, el estanque de la Maladrerie, el recinto monástico de la abadía de Saint-Leu-d’Esserent e iglesias catalogadas: ¡los paisajes se alternan para deleitar la vista!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France