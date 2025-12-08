Entre Charolais et Bassin Minier Génelard Saône-et-Loire
Entre Charolais et Bassin Minier Génelard Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Entre Charolais et Bassin Minier A pieds Difficulté moyenne
Entre Charolais et Bassin Minier Parking de la Halte Nautique 71420 Génelard Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 14800.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.creusotmontceautourisme.fr/ +33 3 85 55 02 46
English :
Deutsch :
Italiano :
Español :
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data