Entre Géologie et Préhistoire Padirac Lot

Entre Géologie et Préhistoire

Entre Géologie et Préhistoire 46500 Padirac Lot Occitanie

Durée : 330 Distance : 21400.0 Tarif :

Circuit sportif, ponctué de nombreux sites, donne un aperçu assez complet du patrimoine quercynois site préhistorique des Fieux, gouffre de Padirac, dolmens, lavoirs, four à pain..

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A sporting circuit, punctuated by numerous sites, gives a fairly complete overview of the Quercy region’s heritage: the historic site of Les Fieux, the Padirac chasm, dolmens, wash-houses, a bread oven…

Deutsch :

Sportlicher Rundweg, der an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt und einen umfassenden Überblick über das Kulturerbe des Quercy bietet: die historische Stätte Les Fieux, die Schlucht von Padirac, Dolmen, Waschhäuser, Brotbackofen….

Italiano :

Questo percorso sportivo, punteggiato da numerosi siti, offre una panoramica abbastanza completa del patrimonio della regione del Quercy: il sito storico di Les Fieux, la voragine di Padirac, i dolmen, i lavatoi, un forno per il pane…

Español :

Este recorrido deportivo, jalonado por numerosos lugares, ofrece una visión bastante completa del patrimonio de la región de Quercy: el sitio histórico de Les Fieux, la sima de Padirac, dólmenes, lavaderos, un horno de pan…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot