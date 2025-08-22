Entre Géologie et Préhistoire Padirac Lot
vendredi 1 mai 2026
Entre Géologie et Préhistoire
Entre Géologie et Préhistoire 46500 Padirac Lot Occitanie
Durée : 330 Distance : 21400.0
Circuit sportif, ponctué de nombreux sites, donne un aperçu assez complet du patrimoine quercynois site préhistorique des Fieux, gouffre de Padirac, dolmens, lavoirs, four à pain..
English :
A sporting circuit, punctuated by numerous sites, gives a fairly complete overview of the Quercy region’s heritage: the historic site of Les Fieux, the Padirac chasm, dolmens, wash-houses, a bread oven…
Deutsch :
Sportlicher Rundweg, der an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt und einen umfassenden Überblick über das Kulturerbe des Quercy bietet: die historische Stätte Les Fieux, die Schlucht von Padirac, Dolmen, Waschhäuser, Brotbackofen….
Italiano :
Questo percorso sportivo, punteggiato da numerosi siti, offre una panoramica abbastanza completa del patrimonio della regione del Quercy: il sito storico di Les Fieux, la voragine di Padirac, i dolmen, i lavatoi, un forno per il pane…
Español :
Este recorrido deportivo, jalonado por numerosos lugares, ofrece una visión bastante completa del patrimonio de la región de Quercy: el sitio histórico de Les Fieux, la sima de Padirac, dólmenes, lavaderos, un horno de pan…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot