Entre Gimone et Marcaoue Montiron Gers

Entre Gimone et Marcaoue

Entre Gimone et Marcaoue Eglise 32200 Montiron Gers Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit de 21.5 km vous permettra de découvrir les villages de Montiron, Lahas, Bézéril et Saint André mais aussi de jolis points de vue sur la campagne environnante.

http://www.tourisme-3cag-gers.com/ +33 5 62 67 77 87

English : Between Gimone and Marcaoue

This circuit of 21.5 km will allow you to discover the villages of Montiron, Lahas, Bézéril and Saint André but also nice points of view on the surrounding countryside.

Deutsch :

Auf dieser 21,5 km langen Strecke können Sie die Dörfer Montiron, Lahas, Bézéril und Saint André entdecken, aber auch schöne Aussichtspunkte auf die umliegende Landschaft genießen.

Italiano :

Questo percorso di 21,5 km tocca i villaggi di Montiron, Lahas, Bézéril e Saint André, oltre a godere di una splendida vista sulla campagna circostante.

Español :

Esta ruta de 21,5 km pasa por los pueblos de Montiron, Lahas, Bézéril y Saint André, así como por unas preciosas vistas de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme