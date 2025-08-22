Entre Levis et Fontenoy: les sites de la Bataille Levis Yonne

Entre Levis et Fontenoy: les sites de la Bataille A pieds Difficulté moyenne

Randonnée balisée N°43. Un retour historique, au temps de la succession de Charlemagne. Ses petits-fils se déchirent le royaume. Cette scission se règle par une bataille en règle et… découvrez les lieux et l’histoire de cette épopée.

Signposted walk N°43. A historic return to the time of Charlemagne’s succession. His grandsons tear the kingdom apart. This split is settled by a pitched battle and… discover the places and history of this epic.

Markierte Wanderung Nr. 43. Eine historische Rückkehr in die Zeit der Nachfolge Karls des Großen. Seine Enkel zerreißen das Königreich. Diese Spaltung wird mit einer ordentlichen Schlacht beigelegt und … entdecken Sie die Orte und die Geschichte dieses Epos.

Cammino segnalato N°43. Un ritorno storico all’epoca della successione di Carlo Magno. I suoi nipoti stavano distruggendo il regno. La spaccatura fu risolta da una battaglia campale e… scoprire i luoghi e la storia di questa epopea.

Paseo señalizado n°43. Un regreso histórico a la época de la sucesión de Carlomagno. Sus nietos estaban dividiendo el reino. Esta división se resolvió mediante una batalla campal y… descubra los lugares y la historia de esta epopeya.

