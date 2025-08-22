Entre Loir et étangs Saint-Hilaire-la-Gravelle Loir-et-Cher

Entre Loir et étangs A pieds

Entre Loir et étangs 41160 Saint-Hilaire-la-Gravelle Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 300 Distance : 16000.0 Tarif :

Cet itinéraire met en valeur le patrimoine naturel et aquatique des bords du Loir. Il vous permettra également de découvrir l’histoire du Château Féodal de Fréteval, vestige d’une forteresse du XIe sur 4,5 ha.

http://www.cphv41.fr/ +33 2 54 82 35 01

English : Entre Loir et étangs

If you wish to take a stroll in the countryside, walking guides are available.

Deutsch :

Diese Route hebt das Natur- und Wassererbe am Ufer des Loir hervor. Auf dieser Route können Sie auch die Geschichte des feudalen Schlosses von Fréteval entdecken, das auf einer Fläche von 4,5 ha von einer Festung aus dem 11.

Italiano :

Questo percorso mette in evidenza il patrimonio naturale e acquatico delle rive del Loir. Vi permetterà inoltre di scoprire la storia del Castello Feudale di Fréteval, i resti di una fortezza dell’XI secolo che si estende per 4,5 ettari.

Español :

Esta ruta pone de relieve el patrimonio natural y acuático de las orillas del Loir. También le permitirá descubrir la historia del Castillo Feudal de Fréteval, los restos de una fortaleza del siglo XI que ocupa 4,5 hectáreas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIT Centre-Val de Loire