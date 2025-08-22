Entre Loire et Donjon La Marche Nièvre

Entre Loire et Donjon A pieds Facile

Entre Loire et Donjon église Saint-Martin 58400 La Marche Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Au cœur du village de La Marche se cache un patrimoine viticole intimement lié à l’histoire de la Loire.

Facile

English :

At the heart of the village of La Marche lies a winegrowing heritage intimately linked to the history of the Loire.

Deutsch :

Im Herzen des Dorfes La Marche verbirgt sich ein Weinkulturerbe, das eng mit der Geschichte der Loire verbunden ist.

Italiano :

Nel cuore del villaggio di La Marche si trova un patrimonio viticolo intimamente legato alla storia della Loira.

Español :

En el corazón del pueblo de La Marche se encuentra un patrimonio vitícola íntimamente ligado a la historia del Loira.

