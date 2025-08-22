Entre Maligratte et Prédame Circuit n°54 Vaux-sur-Vienne Vienne
Entre Maligratte et Prédame Circuit n°54 Vaux-sur-Vienne Vienne vendredi 1 mai 2026.
Entre Maligratte et Prédame Circuit n°54 A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Entre Maligratte et Prédame Circuit n°54 Rue de la Mairie 86220 Vaux-sur-Vienne Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 13000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.visorando.com/randonnee-entre-maligratte-et-predame/ +33 5 49 21 05 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Entre Maligratte et Prédame Circuit n°54
Deutsch : Entre Maligratte et Prédame Circuit n°54
Italiano :
Español : Entre Maligratte et Prédame Circuit n°54
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine