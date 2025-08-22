Entre orchidées et clochers Les Bertranges à vélo Dompierre-sur-Nièvre Nièvre
Durée : Distance : 33500.0
Une escapade à vélo pour une immersion totale dans une campagne authentique. Vous pourrez même emprunter le tracé du Saint-Jacques de Compostelle à vélo Via Vézelay.
+33 3 86 70 16 05
English :
A cycling getaway for total immersion in authentic countryside. You can even follow the route of the Saint-Jacques de Compostelle à vélo? Via Vézelay.
Deutsch :
Bei einem Ausflug mit dem Fahrrad tauchen Sie vollständig in eine authentische Landschaft ein. Sie können sogar die Strecke des Jakobswegs mit dem Fahrrad ? Via Vézelay.
Italiano :
Una pausa in bicicletta per un’immersione totale nella campagna autentica. Potrete anche seguire il percorso della pista ciclabile di Saint-Jacques de Compostelle? Via Vézelay.
Español :
Una escapada en bicicleta para una inmersión total en el auténtico campo. Incluso puede seguir el itinerario de la ruta ciclista Saint-Jacques de Compostelle ? Vía Vézelay.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data