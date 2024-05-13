Entre pierres et eau Concots Lot

Entre pierres et eau Concots Lot vendredi 1 août 2025.

Entre pierres et eau

Entre pierres et eau 46260 Concots Lot Occitanie

Durée : Distance : 22.0

Cette balade vous mène au cœur du Causse de Limogne, entre pierres et eau.

Sur chemins caillouteux, agrémentés de pentes faibles, vous découvrez l’intimité du Pays de Lalbenque et de Limogne. Vous longez des murets de pierres sèches et sillonnez autour de petites cazelles, ces abris de bergers authentiques du Lot. Après avoir cheminé sur le GR65, place ensuite au rafraichissement lorsque vous côtoyez plans d’eau, lavoirs et l’un des légendaires lacs de St Namphaise (mare taillée dans la roche).

C’est une boucle complète, qui saura séduire tant les confirmés que les débutants.

Une vigilance particulière est à apporter pour traverser les D22, D55 à Escamps et avant de prendre le GR.

English : Entre pierres et eau

This ride, characterised by water and stone, takes you through the heart of the Causse de Limogne. On stony tracks with gentle inclines, you’ll explore the authentic Lalbenque and Limogne. You ride alongside dry stone walls, and in and out amongst little « cazelles », small stone huts built as shepherds’ shelters. After following the GR65 for a while, it’s time to cool off a bit as you go past ponds, laundry troughs and one of the legendary « lacs de St Namphaise » (a pond hacked out of the stone.) This is a round tour, which will please both experienced riders and beginners. Take particular care when crossing the D22 and D55 in Escamps and before taking the GR.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie in das Herz des Causse de Limogne, zwischen Steinen und Wasser

Auf steinigen Wegen mit leichten Steigungen entdecken Sie die Intimität des Landes von Lalbenque und Limogne. Sie wandern an Trockensteinmauern vorbei und umrunden kleine Cazelles, die authentischen Hirtenunterkünfte des Lot. Nachdem Sie auf dem GR65 gewandert sind, können Sie sich erfrischen, wenn Sie an Wasserflächen, Waschhäusern und einem der legendären Seen von St Namphaise (ein in den Fels gehauener Teich) vorbeikommen

Es handelt sich um eine komplette Rundwanderung, die sowohl Fortgeschrittene als auch Anfänger begeistern wird

Besondere Vorsicht ist beim Überqueren der D22 und D55 in Escamps und vor dem Abbiegen auf den GR geboten.

Italiano :

Questa passeggiata vi porta nel cuore del Causse de Limogne, tra pietre e acqua

Su sentieri sassosi, con dolci pendenze, scoprirete l’intimità della zona di Lalbenque e Limogne. Camminerete lungo bassi muretti a secco e intorno a piccole cazelles, gli autentici rifugi dei pastori del Lot. Dopo aver camminato lungo il GR65, sarete rinfrescati dai laghi, dai lavatoi e da uno dei leggendari laghi di St Namphaise (uno stagno scavato nella roccia)

Si tratta di un anello completo, che piacerà sia agli escursionisti esperti che ai principianti

Si consiglia di prestare particolare attenzione quando si attraversa la D22, la D55 a Escamps e prima di prendere il GR.

Español :

Este paseo le lleva al corazón del Causse de Limogne, entre piedras y agua

Por caminos pedregosos con suaves pendientes, descubrirá la intimidad de la región de Lalbenque y Limogne. Caminará a lo largo de bajos muros de piedra seca y alrededor de pequeñas cazelles, los auténticos refugios de pastores del Lot. Después de recorrer el GR65, se refrescará con los lagos, los lavaderos y uno de los legendarios lagos de St Namphaise (un estanque excavado en la roca)

Se trata de un bucle completo, que gustará tanto a los excursionistas experimentados como a los principiantes

Hay que tener especial cuidado al cruzar la D22, la D55 en Escamps y antes de tomar el GR.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme (ADT du Lot)