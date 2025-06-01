Entre pierres et vallons Lurcy-le-Bourg Nièvre

Entre pierres et vallons Lurcy-le-Bourg Nièvre vendredi 1 août 2025.

Entre pierres et vallons A pieds Difficulté moyenne

Entre pierres et vallons place de l’Eglise 58700 Lurcy-le-Bourg Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Au cœur du nivernais, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Lurcy-le-Bourg appartenait autrefois à la puissante châtellenie de Montenoison.

Difficulté moyenne

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

In the heart of the Nivernais region, on the route to Santiago de Compostela, Lurcy-le-Bourg once belonged to the powerful castellany of Montenoison.

Deutsch :

Im Herzen des Nivernais, auf dem Jakobsweg, gehörte Lurcy-le-Bourg einst zur mächtigen Burg Montenoison.

Italiano :

Nel cuore della regione del Nivernais, sul cammino di Santiago de Compostela, Lurcy-le-Bourg apparteneva un tempo alla potente castellania di Montenoison.

Español :

En el corazón de la región de Nivernais, en el camino de Santiago de Compostela, Lurcy-le-Bourg perteneció antaño a la poderosa castellanía de Montenoison.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data