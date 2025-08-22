Entre Vienne et Clain Circuit n°12 Cenon-sur-Vienne Vienne
Entre Vienne et Clain Circuit n°12 Cenon-sur-Vienne Vienne vendredi 1 mai 2026.
Entre Vienne et Clain Circuit n°12 A pieds Très facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Entre Vienne et Clain Circuit n°12 13 rue d’Alsace 86530 Cenon-sur-Vienne Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 3000.0 Tarif :
Très facile
https://www.visorando.com/randonnee-entre-vienne-et-clain-a-cenon/ +33 5 49 21 05 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Entre Vienne et Clain Circuit n°12
Deutsch : Entre Vienne et Clain Circuit n°12
Italiano :
Español : Entre Vienne et Clain Circuit n°12
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine