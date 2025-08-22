Entre vignes et patrimoine Bannay Cher

Entre vignes et patrimoine En VTC

Entre vignes et patrimoine 18300 Bannay Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 25000.0 Tarif :

Un parcours ponctué de magnifiques panoramas des vignobles de Sancerre, d’étapes dégustation au cœur des villages viticoles, ou encore d’églises atypiques comme celles de Bannay et de Sainte-Gemme-en-Sancerrois. Il n’y a pas de doutes, vous êtes dans le Sancerrois.

http://www.pays-sancerre-sologne.com/tourisme/documentation.php +33 2 48 73 99 01

English : Between vines and heritage

This trail offers up stunning views over the Sancerre vineyards, refreshment breaks in each of the winemaking villages and tours around the atypical churches to be found in Bannay and Sainte-Gemme-en-Sancerrois for example. There’s no doubt about it this is Sancerre country!

Deutsch : Zwischen Wein und Erbe

Eine Tour mit großartigen Ausblicken auf die Weinberge des Sancerre, Verkostungen in Winzerdörfern oder untypischen Kirchen wie in Bannay und Sainte-Gemme-en-Sancerrois. Kein Zweifel: Sie sind im Gebiet des Sancerre.

Italiano :

Un percorso costellato da magnifici panorami sui vigneti di Sancerre, soste di degustazione nel cuore dei villaggi vinicoli e chiese atipiche come quelle di Bannay e Sainte-Gemme-en-Sancerrois. Non c’è dubbio, siete nella regione di Sancerre.

Español :

Una ruta salpicada de magníficos panoramas de los viñedos de Sancerre, paradas de degustación en el corazón de los pueblos vinícolas e iglesias atípicas como las de Bannay y Sainte-Gemme-en-Sancerrois. No cabe duda de que se encuentra en la región de Sancerre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire