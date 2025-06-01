Entre Vignes et Vallons Saint-Montan Ardèche

Entre Vignes et Vallons Saint-Montan Ardèche vendredi 1 août 2025.

Entre Vignes et Vallons

Entre Vignes et Vallons 25 place Olivier de Serres 07220 Saint-Montan Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Contraste saisissant de ces deux villages de caractère de Saint-Montan et ses pierres chaudes et Alba-La-Romaine avec ses pierres noires. Entre parcelles de vignes et de lavandes partez à la découverte de la magnifique et bucolique vallée de la Nègue.

https://carte.ardeche-guide.com/parcours/velo-a-assistance-electrique/4501a5d1-e6e2-4808-a971-77532cc74812/entre-vignes-et-vallons

English : Between vineyards and valleys

A striking contrast between the two characterful villages of Saint-Montan, with its warm stones, and Alba-La-Romaine, with its black stones. Between vineyards and lavender fields, discover the magnificent, bucolic Nègue valley.

Deutsch : Entre Vignes et Vallons

Die beiden charaktervollen Dörfer Saint-Montan mit seinen warmen Steinen und Alba-La-Romaine mit seinen schwarzen Steinen bilden einen starken Kontrast. Entdecken Sie zwischen Weinbergen und Lavendelfeldern das wunderschöne, bukolische Nègue-Tal.

Italiano :

Un contrasto sorprendente tra questi due villaggi di carattere, Saint-Montan con le sue pietre calde e Alba-La-Romaine con le sue pietre nere. Tra vigneti e campi di lavanda, scoprite la magnifica e bucolica valle della Nègue.

Español : Entre Vignes et Vallons

Un contraste sorprendente entre estos dos pueblos de carácter, Saint-Montan con sus piedras cálidas y Alba-La-Romaine con sus piedras negras. Entre viñedos y campos de lavanda, descubra el magnífico y bucólico valle del Nègue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme