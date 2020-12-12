ESCAPADE AUX PORTES DU MAINE Souligné-sous-Ballon Sarthe

ESCAPADE AUX PORTES DU MAINE 72290 Souligné-sous-Ballon Sarthe Pays de la Loire

Par des chemins creux, au travers des plaines ou en lisière de forêt, la campagne de Souligné-sous-Ballon vous accueille aux portes du Maine.

English :

By sunken paths, across the plains or on the edge of the forest, the countryside of Souligné-sous-Ballon welcomes you at the gates of Maine.

Deutsch :

Durch Hohlwege, über Ebenen oder am Waldrand entlang empfängt Sie die Landschaft von Souligné-sous-Ballon an den Toren des Maine.

Italiano :

Attraverso vicoli incassati, pianure o ai margini della foresta, la campagna di Souligné-sous-Ballon vi accoglie alle porte del Maine.

Español :

A través de callejuelas hundidas, a través de llanuras o al borde del bosque, el campo de Souligné-sous-Ballon le da la bienvenida a las puertas de Maine.

