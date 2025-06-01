Escapade vélo à Saverne Lutzelbourg Moselle

Une balade accessible à tous et adaptée aux familles pour partir découvrir la ville de Saverne, porte de l’Alsace. Prévoir une demi-journée pour cet itinéraire.

Depuis le centre du village de Lutzelbourg, emprunter la voie cyclable le long du canal en aller-retour jusqu’à Saverne. A Saverne, arpenter la Grand’Rue commerçante, la place et le parc du Château des Rohan ainsi que le port fluvial.

English :

A walk accessible to all and adapted to families to discover the city of Saverne, gateway to Alsace. Allow half a day for this route.

From the centre of the village of Lutzelbourg, take the cycle path along the canal and back to Saverne. In Saverne, walk along the Grand’Rue, the square and the park of the Château des Rohan and the river port.

Deutsch :

Ein Spaziergang, der für alle zugänglich und für Familien geeignet ist, um die Stadt Saverne, das Tor zum Elsass, zu entdecken. Für diese Route sollten Sie einen halben Tag einplanen.

Vom Dorfzentrum von Lutzelbourg aus nehmen Sie den Radweg entlang des Kanals bis nach Saverne und zurück. In Saverne können Sie die Grand’Rue mit ihren Geschäften, den Platz und den Park des Rohan-Schlosses sowie den Flusshafen durchstreifen.

Italiano :

Una passeggiata accessibile a tutti e adatta alle famiglie per scoprire la città di Saverne, porta dell’Alsazia. Prevedere mezza giornata per questo percorso.

Dal centro del villaggio di Lutzelbourg, prendere la pista ciclabile lungo il canale e tornare a Saverne. A Saverne, passeggiate lungo la Grand’Rue, la piazza e il parco dello Château des Rohan e il porto fluviale.

Español :

Un paseo accesible para todos y adaptado a las familias para descubrir la ciudad de Saverne, puerta de Alsacia. Prevea medio día para esta ruta.

Desde el centro del pueblo de Lutzelbourg, tome el carril bici a lo largo del canal y vuelva a Saverne. En Saverne, pasee por la Grand’Rue, la plaza y el parque del Château des Rohan y el puerto fluvial.

