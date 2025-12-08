Boucle vélo À la découverte du Plan Incliné Lutzelbourg Moselle
Ce circuit au départ de Saverne longe les contreforts du massif côté alsacien avant de gravir le col du Valsberg (650m) depuis le village d’Obersteigen. Il bascule ensuite sur le versant mosellan du massif, traverse le village de La Hoube (le plus haut village en altitude de Moselle) offre de beaux points de vue sur le Rocher de Dabo avant de redescendre vers la vallée de la Zorn jusqu’au plan incliné de Saint-Louis/Arzviller. Le retour vers Saverne se fait en douceur sur le chemin de halage longeant le canal de la Marne-au-Rhin. Le circuit peut également débuter à Lutzelbourg.
Departing from Saverne, this route skirts the foothills of the massif on the Alsatian side before climbing the Col du Valsberg (650m) from the village of Obersteigen. It then switches to the Moselle side of the massif, passing through the village of La Hoube (the highest village in Moselle) and offering fine views of the Rocher de Dabo, before descending to the Zorn valley and the Saint-Louis/Arzviller inclined plane. The return journey to Saverne is a gentle one on the towpath along the Marne-au-Rhin canal. The tour can also start in Lutzelbourg.
Diese Tour beginnt in Saverne und führt Sie entlang der Ausläufer des Massivs auf der elsässischen Seite, bevor Sie vom Dorf Obersteigen aus den Valsberg-Pass (650 m) erklimmen. Danach wechselt er auf die Moselseite des Massivs, durchquert das Dorf La Hoube (das höchstgelegene Dorf der Mosel) und bietet schöne Ausblicke auf den Rocher de Dabo, bevor er wieder ins Zorn-Tal bis zur schiefen Ebene von Saint-Louis/Arzviller hinabsteigt. Der Rückweg nach Saverne verläuft sanft auf dem Treidelpfad entlang des Canal de la Marne-au-Rhin. Die Tour kann auch in Lutzelbourg begonnen werden.
Partendo da Saverne, questo itinerario costeggia le pendici del massiccio sul versante alsaziano prima di scalare il Col du Valsberg (650 m) dal villaggio di Obersteigen. Si passa poi al versante mosellese del massiccio, attraversando il villaggio di La Hoube (il più alto della Mosella) e offrendo una bella vista sul Rocher de Dabo, prima di scendere nella valle dello Zorn fino al piano inclinato di Saint-Louis/Arzviller. Il ritorno a Saverne avviene dolcemente lungo l’alzaia che costeggia il canale Marne-au-Rhin. Il tour può anche partire da Lutzelbourg.
Partiendo de Saverne, esta ruta bordea las estribaciones del macizo por el lado alsaciano antes de ascender el Col du Valsberg (650 m) desde el pueblo de Obersteigen. A continuación, se desvía hacia la vertiente moselesa del macizo, pasando por el pueblo de La Hoube (el más alto del Mosela) y ofreciendo bellas vistas del Rocher de Dabo antes de descender al valle del Zorn hasta el plano inclinado de Saint-Louis/Arzviller. El regreso a Saverne se realiza por el camino de sirga que bordea el canal Marne-au-Rhin. La excursión también puede comenzar en Lutzelbourg.
