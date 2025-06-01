Circuit vélo des châteaux Lutzelbourg Moselle

Un circuit de difficulté moyenne varié et plus vallonné à la découverte du patrimoine castral des environs en empruntant les plus belles routes forestières du secteur.

Depuis le centre du village de Lutzelbourg, emprunter la Rd98a en direction de Hultehouse et faire le crochet pour découvrir le château de Lutzelbourg. Continuer vers Hultehouse, traverser le village par la rue de la côte puis la rue de Stambach qui se transforme en route forestière du même nom. Poursuivre sur près de 5 km jusqu’à la vallée au niveau du lieu-dit Stambach. Traverser la route et rejoindre le chemin de halage via un petit sentier caillouteux et le petit pont permettant de franchir la rivière Zorn. Poursuivre jusqu’à Saverne par la voie cyclable le long du canal. A Saverne, faire le tour du château des Rohan puis se diriger via la rue du Haut-Barr pour démarrer l’ascension vers le château du même nom. Après une halte au château continuer par la route forestière de Saverne au Billebaum sur 5,5 km. Au carrefour du Billebaum poursuivre en direction de la maison forestière du Haberacker puis emprunter la route forestière du Loeffelthal jusqu’au fond de vallée. Longer ensuite la rivière Baerenbach en fond de vallée jusqu’à Stambach. A Stambach, reprendre la voie cyclable mais dans la direction opposée vers Lutzelbourg et longer le canal jusqu’au point de départ.

English :

A varied and more hilly circuit of medium difficulty to discover the castle heritage of the surroundings by taking the most beautiful forest roads of the sector

From the centre of the village of Lutzelbourg, take the Rd98a in the direction of Hultehouse and make the detour to discover the castle of Lutzelbourg. Continue towards Hultehouse, cross the village by the « rue de la côte » and then the « rue de Stambach » which becomes the forest road of the same name. Continue for about 5 km until you reach the valley at the place called Stambach. Cross the road and join the towpath via a small stony path and the small bridge over the river Zorn. Continue to Saverne by the cycle track along the canal. In Saverne, walk around the Rohan castle and then take the rue du Haut-Barr to start the ascent to the castle of the same name. After a stop at the castle, continue along the forest road from Saverne to Billebaum for 5.5 km. At the crossroads of the Billebaum continue in the direction of the Haberacker forest house and then take the Loeffelthal forest road to the valley floor. Then follow the river Baerenbach in the valley bottom to Stambach. In Stambach, follow the cycle path in the opposite direction to Lutzelbourg and follow the canal to the starting point.

Deutsch :

Eine abwechslungsreiche und hügeligere Tour mit mittlerem Schwierigkeitsgrad zur Entdeckung des Burgenerbes der Umgebung auf den schönsten Waldstraßen der Gegend

Vom Dorfzentrum von Lutzelbourg aus nehmen Sie die Rd98a in Richtung Hultehouse und machen einen Abstecher, um das Schloss von Lutzelbourg zu entdecken. Fahren Sie weiter nach Hultehouse, durchqueren Sie das Dorf auf der Rue de la Côte und anschließend auf der Rue de Stambach, die in die gleichnamige Forststraße übergeht. Fahren Sie fast 5 km weiter bis zum Tal bei der Ortschaft Stambach. Überqueren Sie die Straße und erreichen Sie den Treidelpfad über einen kleinen steinigen Pfad und die kleine Brücke, mit der Sie den Fluss Zorn überqueren können. Weiter bis Saverne auf dem Radweg entlang des Kanals. In Saverne umrunden Sie das Rohan-Schloss und gehen dann über die Rue du Haut-Barr, um den Aufstieg zum gleichnamigen Schloss zu beginnen. Nach einer Rast am Schloss geht es auf der Forststraße von Saverne zum Billebaum 5,5 km weiter. An der Kreuzung von Billebaum gehen Sie weiter in Richtung des Forsthauses von Haberacker und nehmen dann die Forststraße von Loeffelthal bis zur Talsohle. Folgen Sie dem Baerenbach in der Talsohle bis nach Stambach. In Stambach nehmen Sie den Radweg wieder auf, aber in die entgegengesetzte Richtung nach Lutzelbourg und folgen dem Kanal bis zum Ausgangspunkt.

Italiano :

Un circuito vario e più collinare di media difficoltà per scoprire il patrimonio castrale dei dintorni percorrendo le più belle strade forestali del settore

Dal centro del villaggio di Lutzelbourg, prendere la Rd98a in direzione di Hultehouse e fare una deviazione per scoprire il castello di Lutzelbourg. Proseguite in direzione di Hultehouse, attraversate il paese per la rue de la côte e poi per la rue de Stambach che diventa l’omonima strada forestale. Si prosegue per quasi 5 km fino a raggiungere la valle di Stambach. Attraversare la strada e raggiungere l’alzaia attraverso un piccolo sentiero sassoso e il ponticello sul fiume Zorn. Proseguire fino a Saverne sulla pista ciclabile lungo il canale. A Saverne, passeggiate intorno al castello di Rohan e poi prendete la rue du Haut-Barr per iniziare la salita al castello omonimo. Dopo una sosta al castello, si prosegue lungo la strada forestale da Saverne a Billebaum per 5,5 km. All’incrocio di Billebaum si prosegue in direzione della casa forestale Haberacker e poi si prende la strada forestale Loeffelthal fino al fondovalle. Seguite poi il fiume Baerenbach nel fondovalle fino a Stambach. A Stambach, seguire la pista ciclabile in direzione opposta a Lutzelbourg e seguire il canale fino al punto di partenza.

Español :

Un circuito variado y más montañoso de dificultad media para descubrir el patrimonio castral del entorno tomando las carreteras forestales más bellas del sector

Desde el centro del pueblo de Lutzelbourg, tome la Rd98a en dirección a Hultehouse y tome el desvío para descubrir el castillo de Lutzelbourg. Continúe en dirección a Hultehouse, atraviese el pueblo por la rue de la côte y luego por la rue de Stambach que se convierte en la carretera forestal del mismo nombre. Continúe durante casi 5 km hasta llegar al valle de Stambach. Cruce la carretera y únase al camino de sirga por un pequeño sendero pedregoso y el pequeño puente sobre el río Zorn. Continúe hasta Saverne por el carril bici que bordea el canal. En Saverne, pasee por el castillo de Rohan y luego tome la calle del Haut-Barr para iniciar la subida al castillo del mismo nombre. Tras una parada en el castillo, continúe por la carretera forestal de Saverne a Billebaum durante 5,5 km. En el cruce de Billebaum continúe en dirección a la casa forestal de Haberacker y luego tome la carretera forestal de Loeffelthal hasta el fondo del valle. A continuación, siga el río Baerenbach en el fondo del valle hasta Stambach. En Stambach, siga el carril bici en dirección contraria a Lutzelbourg y siga el canal hasta el punto de partida.

