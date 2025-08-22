Espace Eau Vive de l’Isle de la Serre Porcieu-Amblagnieu Isère

Espace Eau Vive de l’Isle de la Serre

Accueil Vélo Espace Eau Vive de l’Isle de la Serre Chemin de l’Isle de la Serre 38390 Porcieu-Amblagnieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

L’Espace Eau Vive est une base sportive dédiée aux activités d’eau vive rafting, hydrospeed, kayak, canoraft, packraft… Sur une rivière artificielle sécurisée, accessible à tous niveaux. Idéal pour s’initier, progresser ou s’amuser en plein air.

http://www.recre-activ.com/ +33 4 74 36 67 61

English : Isle de Serre White Water Centre

Espace Eau Vive is a sports base dedicated to whitewater activities: rafting, hydrospeed, kayaking, canoraft, packraft… On a secure artificial river, accessible to all levels. Ideal for beginners, progressing or having fun outdoors.

Deutsch : Espace Eau Vive de l’Isle de la Serre (Raum für lebendiges Wasser)

Der Espace Eau Vive ist eine Sportbasis für Wildwasseraktivitäten: Rafting, Hydrospeed, Kajak, Canoraft, Packraft… Auf einem sicheren künstlichen Fluss, zugänglich für alle Ebenen. Ideal zum Lernen, Fortschritt oder Spaß im Freien.

Italiano :

L’Espace Eau Vive è una base sportiva dedicata alle attività in acque bianche: rafting, hydrospeed, kayak, canorafting, packraft? Su un fiume artificiale sicuro, accessibile a tutti i livelli. Ideale per principianti, esperti e appassionati di outdoor.

Español :

El Espace Eau Vive es una base deportiva dedicada a las actividades en aguas bravas: rafting, hidrospeed, kayak, canorafting, packraft? En un río artificial seguro, accesible a todos los niveles. Ideal para principiantes, expertos y aficionados a las actividades al aire libre.

