Espace naturel du Pont du Roi Saint-Émiland Saône-et-Loire

Espace naturel du Pont du Roi Pont du Roi 71490 Saint-Émiland Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’Espace Naturel Sensible du Pont du Roi est situé aux portes du Morvan, sur la commune de Saint-Emiland, à l’extrême sud de la retenue d’eau potable. L’immensité de la retenue d’eau se mêle à la densité des forêts offrant un intérêt écologique exceptionnel sur l’ensemble de ce secteur. La forêt de Ravin et landes du Vallon du Canada, barrage du Pont du Roi sont d’ailleurs intégrés au réseau européen Natura 2000. Parcours aménagé (panneaux pédagogique, plateforme bois…) d’1 km environ.

The Espace Naturel Sensible du Pont du Roi is located at the gateway to the Morvan, in the commune of Saint-Emiland, at the southernmost point of the drinking water reservoir. The immensity of the reservoir mingles with the density of the forests, making this area of exceptional ecological interest. The Ravin forest and moors of the Vallon du Canada, Pont du Roi dam are part of the European Natura 2000 network. Trail (educational panels, wooden platform, etc.) approx. 1 km long.

Der Espace Naturel Sensible du Pont du Roi befindet sich am Rande des Morvan, in der Gemeinde Saint-Emiland, am südlichen Ende des Trinkwasserstausees. Die Weite des Stausees vermischt sich mit der Dichte der Wälder, die ein außergewöhnliches ökologisches Interesse in diesem gesamten Gebiet bieten. Der Wald von Ravin und die Heiden des Vallon du Canada, Staudamm von Pont du Roi sind in das europäische Netzwerk Natura 2000 integriert. Angelegter Parcours (pädagogische Schilder, Holzplattform…) von ca. 1 km Länge.

L’Area Naturale Sensibile Pont du Roi si trova alle porte del Morvan, nel comune di Saint-Emiland, nel punto più meridionale del bacino di acqua potabile. L’immensità del bacino si combina con la densità delle foreste per creare un’area di eccezionale interesse ecologico. La foresta di Ravin e le brughiere del Vallon du Canada, diga di Pont du Roi fanno anche parte della rete europea Natura 2000. Il sentiero è lungo circa 1 km e comprende pannelli didattici e una piattaforma in legno.

El Espacio Natural Sensible de Pont du Roi está situado a las puertas del Morvan, en el municipio de Saint-Emiland, en el punto más meridional del embalse de agua potable. La inmensidad del embalse se combina con la densidad de los bosques para crear una zona de excepcional interés ecológico. El Bosque de barrancos y páramos del Vallon du Canada, embalse de Pont du Roi también forma parte de la red europea Natura 2000. El sendero tiene una longitud aproximada de 1 km e incluye paneles educativos y una plataforma de madera.

