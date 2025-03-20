Espace naturel sensible la Mortagne au fil de l’eau Vallois Meurthe-et-Moselle

Espace naturel sensible la Mortagne au fil de l’eau Vallois Meurthe-et-Moselle vendredi 1 août 2025.

Espace naturel sensible la Mortagne au fil de l’eau Adultes A pieds Facile

Espace naturel sensible la Mortagne au fil de l’eau 54830 Vallois Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : Tarif :

La Mortagne et ses méandres définissent un Espace Naturel Sensible de 35 km entre le département des Vosges et sa confluence avec la Meurthe. Dans la vallée, les prairies occupent encore une large place.

La diversité de ses débits et de ses milieux naturels favorise aussi bien les poissons des eaux courantes (Truite, Chabot) que ceux qui affectionnent les zones plus lentes (Bouvière, Loche de rivière, Brochet). Sur les berges nichent des oiseaux aquatiques comme l’Hirondelle des rivages, le Martin Pêcheur ou le Petit Gravelot.

The Mortagne and its meanders define a 35 km long Sensitive Natural Area between the Vosges department and its confluence with the Meurthe. In the valley, the meadows still occupy a large place

The diversity of its flows and its natural environments favors both the fish of running water (trout, sculpin) and those who like slower areas (Bouvière, Loche de rivière, Brochet). On the banks nest aquatic birds such as the Bank Swallow, the Kingfisher or the Little Gravelot.

Der Fluss Mortagne und seine Windungen definieren einen 35 km langen sensiblen Naturraum zwischen dem Departement Vosges und seinem Zusammenfluss mit der Meurthe. Im Tal nehmen die Wiesen noch einen großen Raum ein

Die Vielfalt der Wasserführung und der natürlichen Lebensräume begünstigt sowohl Fische, die in fließenden Gewässern leben (Forelle, Groppe), als auch solche, die langsamere Zonen bevorzugen (Bitterling, Steinbeißer, Hecht). An den Ufern nisten Wasservögel wie die Uferschwalbe, der Eisvogel oder der Flussregenpfeifer.

La Mortagne e i suoi meandri definiscono un’Area Naturale Sensibile lunga 35 km tra il dipartimento dei Vosgi e la confluenza con la Meurthe. Nella valle, i prati occupano ancora un ampio spazio

La diversità dei flussi e degli ambienti naturali favorisce sia i pesci d’acqua corrente (trota, sculpin) sia quelli che prediligono le zone a scorrimento lento (Bouvière, fiume Loche, luccio). Sulle rive nidificano uccelli acquatici come la rondine di monte, il martin pescatore e il piccolo gravelot.

El Mortagne y sus meandros definen un Espacio Natural Sensible de 35 km entre el departamento de los Vosgos y su confluencia con el Meurthe. En el valle, los prados siguen ocupando un lugar importante

La diversidad de sus caudales y entornos naturales favorece tanto a los peces de aguas corrientes (truchas, escualos) como a los que prefieren zonas de flujo más lento (Bouvière, río Loche, lucio). En las orillas anidan aves acuáticas como la golondrina de ribera, el martín pescador y la grajilla.

