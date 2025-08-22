EuroVelo 6 dans les Montagnes du Jura Allenjoie Doubs

EuroVelo 6 dans les Montagnes du Jura Vélo de route Difficulté moyenne

EuroVelo 6 dans les Montagnes du Jura 25490 Allenjoie Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 190000.0 Tarif :

L’EuroVelo 6 vous fera découvrir le canal du Rhône au Rhin, le Doubs, Baume-les-Dames, Besançon, la forêt de Chaux, St-Jean-de-Losne et d’autres.

https://fr.eurovelo.com/ev6/from-nevers-to-basel

English :

EuroVelo 6 takes in the Rhone-Rhine canal, the Doubs, Baume-les-Dames, Besançon, the Chaux forest, St-Jean-de-Losne and much more.

Deutsch :

Auf der EuroVelo 6 können Sie den Rhône-Rhein-Kanal, den Doubs, Baume-les-Dames, Besançon, den Wald von Chaux, St-Jean-de-Losne und andere entdecken.

Italiano :

L’EuroVelo 6 vi porterà a visitare il Canale del Rodano-Reno, il Doubs, Baume-les-Dames, Besançon, la foresta di Chaux, St-Jean-de-Losne e molto altro ancora.

Español :

EuroVelo 6 le llevará al Canal Ródano-Rin, el Doubs, Baume-les-Dames, Besançon, el bosque de Chaux, St-Jean-de-Losne y muchos más.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data