EV3 La Scandibérique dans le Loiret
EV3 La Scandibérique dans le Loiret Nargis Loiret vendredi 1 mai 2026.
EV3 La Scandibérique dans le Loiret En VTC
EV3 La Scandibérique dans le Loiret 45210 Nargis Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 840 Distance : 202000.0
L’EuroVelo 3 est une véloroute européenne reliant Trondheim en Norvège à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne sur plus de 5 000 km.
https://www.scandiberique.fr/
English :
EuroVelo 3 is a European cycle route linking Trondheim in Norway to Santiago de Compostela in Spain over 5,000 km.
Deutsch :
EuroVelo 3 ist ein europäischer Radweg, der über 5.000 km von Trondheim in Norwegen nach Santiago de Compostela in Spanien führt.
Italiano :
EuroVelo 3 è un percorso ciclabile europeo che collega Trondheim in Norvegia a Santiago de Compostela in Spagna per oltre 5.000 km.
Español :
EuroVelo 3 es una ruta ciclista europea que une Trondheim (Noruega) con Santiago de Compostela (España) a lo largo de 5.000 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire