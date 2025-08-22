EV3 La Scandibérique étape J. St-Hilaire-St-Mesmin / Tavers Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret

EV3 La Scandibérique étape J. St-Hilaire-St-Mesmin Tavers En VTC

EV3 La Scandibérique étape J. St-Hilaire-St-Mesmin Tavers 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 27900.0 Tarif :

Cette portion de la Scandibérique permet de relier la pointe de Courpain (confluence de la Loire et du Loiret) au département du Loir-et-Cher. Ce parcours vous permettra d’admirer de splendides panoramas sur la Loire. Vous traverserez deux cités de caractère Meung-sur-Loire et Beaugency.

https://www.scandiberique.fr/

English :

This section of the Scandibérique links the Pointe de Courpain (confluence of the Loire and Loiret rivers) with the Loir-et-Cher département. The route offers splendid panoramic views over the Loire. You will pass through two towns of great character: Meung-sur-Loire and Beaugency.

Deutsch :

Dieser Abschnitt der Scandiceria verbindet die Spitze von Courpain (Zusammenfluss von Loire und Loiret) mit dem Departement Loir-et-Cher. Auf dieser Strecke können Sie herrliche Panoramablicke auf die Loire genießen. Sie kommen durch zwei charaktervolle Städte: Meung-sur-Loire und Beaugency.

Italiano :

Questo tratto dello Scandibérique collega la Pointe de Courpain (dove si incontrano i fiumi Loira e Loira) con il dipartimento del Loir-et-Cher. Il percorso offre splendide viste panoramiche sulla Loira. Si attraversano due città di grande carattere: Meung-sur-Loire e Beaugency.

Español :

Este tramo de la Scandibérique une la Pointe de Courpain (confluencia de los ríos Loira y Loiret) con el departamento de Loir-et-Cher. La ruta ofrece espléndidas vistas panorámicas del Loira. Atravesará dos ciudades de gran carácter: Meung-sur-Loire y Beaugency.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIT Centre-Val de Loire