Expert Nature des Combrailles ENS Val de Morge Saint-Myon Puy-de-Dôme

Expert Nature des Combrailles ENS Val de Morge Place de l’Oche 63460 Saint-Myon Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Le livret Expert Nature des Combrailles consacré à l’Espace Naturel Sensible du Val de Morge permet la découverte de la rivière La Morge , un site majeur de la biodiversité dans les Combrailles.
À visiter sur place les sources Desaix en bord de Morge !
https://www.combrailles-auvergne-tourisme.fr/ +33 4 73 85 80 94
English :
The Combrailles Nature Expert booklet dedicated to the Val de Morge Sensitive Natural Area allows the discovery of the river La Morge , a major site of biodiversity in the Combrailles.
Visit the Desaix springs on the banks of the Morge!
Deutsch :
Das Büchlein Expert Nature des Combrailles über den Espace Naturel Sensible du Val de Morge ermöglicht die Entdeckung des Flusses La Morge , eines wichtigen Ortes der Biodiversität in den Combrailles.
Besuchen Sie vor Ort die Desaix-Quellen am Ufer der Morge!
Italiano :
L’opuscolo Expert Nature des Combrailles dedicato all’Area Naturale Sensibile Val de Morge permette di scoprire il fiume La Morge , un importante sito di biodiversità nelle Combrailles.
Visitate le sorgenti di Desaix sulle rive della Morge!
Español :
El cuaderno Expert Nature des Combrailles, dedicado al Espacio Natural Sensible del Val de Morge, le permite descubrir el río La Morge , un importante lugar de biodiversidad en las Combrailles.
Visite las fuentes de Desaix, a orillas del Morge
