Expert Nature des Combrailles ENS Val de Morge Saint-Myon Puy-de-Dôme

Expert Nature des Combrailles ENS Val de Morge Place de l’Oche 63460 Saint-Myon Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le livret Expert Nature des Combrailles consacré à l’Espace Naturel Sensible du Val de Morge permet la découverte de la rivière La Morge , un site majeur de la biodiversité dans les Combrailles.

À visiter sur place les sources Desaix en bord de Morge !

https://www.combrailles-auvergne-tourisme.fr/ +33 4 73 85 80 94

English :

The Combrailles Nature Expert booklet dedicated to the Val de Morge Sensitive Natural Area allows the discovery of the river La Morge , a major site of biodiversity in the Combrailles.

Visit the Desaix springs on the banks of the Morge!

Deutsch :

Das Büchlein Expert Nature des Combrailles über den Espace Naturel Sensible du Val de Morge ermöglicht die Entdeckung des Flusses La Morge , eines wichtigen Ortes der Biodiversität in den Combrailles.

Besuchen Sie vor Ort die Desaix-Quellen am Ufer der Morge!

Italiano :

L’opuscolo Expert Nature des Combrailles dedicato all’Area Naturale Sensibile Val de Morge permette di scoprire il fiume La Morge , un importante sito di biodiversità nelle Combrailles.

Visitate le sorgenti di Desaix sulle rive della Morge!

Español :

El cuaderno Expert Nature des Combrailles, dedicado al Espacio Natural Sensible del Val de Morge, le permite descubrir el río La Morge , un importante lugar de biodiversidad en las Combrailles.

Visite las fuentes de Desaix, a orillas del Morge

