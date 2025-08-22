Expert Nature des Combrailles La Roche de Sauterre Manzat Puy-de-Dôme

Expert Nature des Combrailles La Roche de Sauterre

Expert Nature des Combrailles La Roche de Sauterre Sauterre 63410 Manzat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le livret Expert Nature des Combrailles dédié à la Roche Sauterre accompagne les familles dans la découverte de l’ancienne coulée de lave. Du haut de ses 977 m d’altitude, ce site offre une magnifique vue.

https://www.combrailles-auvergne-tourisme.fr/ +33 4 73 85 80 94

English :

The Combrailles Nature Expert booklet dedicated to Roche Sauterre accompanies families in the discovery of the old lava flow. From its 977 m altitude, this site offers a magnificent view.

Deutsch :

Das Heft Expert Nature des Combrailles, das dem Roche Sauterre gewidmet ist, begleitet Familien bei der Entdeckung des ehemaligen Lavastroms. Auf einer Höhe von 977 m bietet dieser Ort einen herrlichen Ausblick.

Italiano :

L’opuscolo Expert Nature des Combrailles dedicato alla Roche Sauterre accompagna le famiglie alla scoperta dell’antica colata lavica. Dall’alto dei suoi 977 m di altitudine, questo sito offre una vista magnifica.

Español :

El folleto Expert Nature des Combrailles dedicado a la Roche Sauterre acompaña a las familias en el descubrimiento de la antigua colada de lava. Desde lo alto de sus 977 m de altitud, este lugar ofrece una magnífica vista.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme