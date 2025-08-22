Expert Nature des Combrailles La Sioule à Montfermy Montfermy Puy-de-Dôme

Expert Nature des Combrailles La Sioule à Montfermy

Expert Nature des Combrailles La Sioule à Montfermy Le Bourg 63230 Montfermy Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le livret Expert Nature des Combrailles dédié à la Sioule, à Montfermy, permet de découvrir en famille la principale rivière des Combrailles, La Sioule et le charmant petit village de Montfermy. Une expérience nature ludique et pédagogique !

https://www.combrailles-auvergne-tourisme.fr/ +33 4 73 85 80 94

English :

The Combrailles Nature Expert booklet dedicated to the Sioule, in Montfermy, allows the family to discover the main Combrailles river, La Sioule and the charming little village of Montfermy. A fun and educational nature experience!

Deutsch :

Das Büchlein Expert Nature des Combrailles, das dem Fluss Sioule in Montfermy gewidmet ist, ermöglicht es der ganzen Familie, den Hauptfluss der Combrailles, die Sioule, und das charmante kleine Dorf Montfermy zu entdecken. Ein spielerisches und pädagogisches Naturerlebnis!

Italiano :

L’opuscolo dell’Esperto Natura Combrailles dedicato alla Sioule, a Montfermy, permette alle famiglie di scoprire il principale fiume delle Combrailles, la Sioule, e l’incantevole paesino di Montfermy. Un’esperienza naturalistica divertente ed educativa!

Español :

El cuaderno de Expertos en Naturaleza de Combrailles dedicado al Sioule, en Montfermy, permite a las familias descubrir el principal río de Combrailles, el Sioule, y el encantador pueblecito de Montfermy. Una experiencia divertida y educativa en la naturaleza

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme