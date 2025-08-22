Expert Nature des Combrailles Les plans d’eau de Saint-Éloy Saint-Éloy-les-Mines Puy-de-Dôme

Expert Nature des Combrailles Les plans d’eau de Saint-Éloy

Expert Nature des Combrailles Les plans d’eau de Saint-Éloy 1 rue du Puy-de-Dôme 63700 Saint-Éloy-les-Mines Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le livret Expert Nature des Combrailles consacré aux plans d’eau de Saint-Éloy vous fera découvrir une ancienne cité minière qui a su se renouveler pour devenir aujourd’hui une attractivité touristique.

https://www.combrailles-auvergne-tourisme.fr/ +33 4 73 85 80 94

English :

The Combrailles Nature Expert booklet devoted to the bodies of water of Saint-Éloy will introduce you to an old mining town which has been able to renew itself to become a tourist attraction today.

Deutsch :

Das Büchlein Expert Nature des Combrailles, das den Wasserflächen von Saint-Éloy gewidmet ist, zeigt Ihnen eine ehemalige Bergarbeiterstadt, die sich erneuert hat und heute eine Touristenattraktion ist.

Italiano :

L’opuscolo Expert Nature des Combrailles dedicato ai laghi di Saint-Eloy vi aiuterà a scoprire un’antica città mineraria che ha saputo rinnovarsi per diventare oggi un’attrazione turistica.

Español :

El folleto Expert Nature des Combrailles, dedicado a los lagos de Saint-Eloy, le ayudará a descubrir una antigua ciudad minera que ha sabido renovarse para convertirse hoy en día en una atracción turística.

