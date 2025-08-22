Expert Nature des Combrailles L’étang de Farges Saint-Germain-près-Herment Puy-de-Dôme

Expert Nature des Combrailles L’étang de Farges

Expert Nature des Combrailles L’étang de Farges Étang de Farges 63470 Saint-Germain-près-Herment Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Le livret Expert Nature des Combrailles consacré à l’étang de Farges permet de découvrir cet étang de 12,5 ha reconnu pour son peuplement pisicole varié (truites, tanches, gardons, carpes, brochets, sandres…).

English :

The Combrailles Nature Expert booklet dedicated to the Farges pond allows you to discover this 12.5 ha pond known for its varied fish population (trout, tench, roach, carp, pike, pike-perch, etc.)

Deutsch :

Das Büchlein Expert Nature des Combrailles über den Étang de Farges ermöglicht es, diesen 12,5 ha großen Teich zu entdecken, der für seinen vielfältigen Fischbestand (Forellen, Schleien, Rotaugen, Karpfen, Hechte, Zander…) bekannt ist.

Italiano :

L’opuscolo Expert Nature des Combrailles dedicato allo stagno di Farges permette di scoprire questo stagno di 12,5 ettari rinomato per la sua variegata popolazione ittica (trota, tinca, lasca, carpa, luccio, luccioperca, ecc.).

Español :

El cuaderno Expert Nature des Combrailles dedicado al estanque de Farges permite descubrir este estanque de 12,5 hectáreas famoso por su variada población piscícola (trucha, tenca, cacho, carpa, lucio, lucioperca, etc.).

