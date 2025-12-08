Exposition naturaliste en plein air Auzet Alpes-de-Haute-Provence

Exposition naturaliste en plein air

Exposition naturaliste en plein air Col du Fanget 04140 Auzet Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du col du Fanget en montant sur le plateau d’Iroire, exposition photos sur la faune et la flore de Roger Isoard.

Les photos sont mises en place dans le biotope de chaque espèces et à proximité de zones de points de vue .

+33 4 92 35 11 00

English :

At the start of the Fanget pass, on the way up to the Iroire plateau, there is a photo exhibition on the fauna and flora of Roger Isoard.

The photos are set up in the biotope of each species and near viewpoint areas.

Deutsch :

Vom Col du Fanget aus auf dem Weg hinauf zum Plateau d’Iroire: Fotoausstellung über die Fauna und Flora von Roger Isoard.

Die Fotos werden in den Biotopen der einzelnen Arten und in der Nähe von Aussichtspunkten aufgestellt.

Italiano :

A partire dal Col du Fanget, sulla strada per il Plateau d’Iroire, mostra fotografica della flora e della fauna di Roger Isoard.

Le foto sono esposte nel biotopo di ciascuna specie e in prossimità delle aree belvedere .

Español :

A partir del Col du Fanget, en la subida al Plateau d’Iroire, exposición fotográfica de flora y fauna de Roger Isoard.

Las fotos se exponen en el biotopo de cada especie y cerca de zonas mirador .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme