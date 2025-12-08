File-sur-le-Doubs L’Isle-sur-le-Doubs Doubs

File-sur-le-Doubs Gravel bike Difficulté moyenne

File-sur-le-Doubs Gare de l’Isle-sur-le-Doubs 25250 L’Isle-sur-le-Doubs Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 17700.0 Tarif :

Un léger dénivelé, des chemins agricoles roulants et une fin tout en douceur le long du Doubs, voilà un parcours idéal pour une initiation aux joies du gravel !

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/286

English :

With a gentle gradient, rolling farm tracks and a gentle finish along the Doubs, this is the ideal route for an introduction to the joys of gravel riding!

Deutsch :

Ein leichter Höhenunterschied, rollende Feldwege und ein sanftes Ende entlang des Doubs das ist eine ideale Strecke für eine Einführung in die Freuden des Gravel-Sports!

Italiano :

Con una leggera pendenza, sentieri agricoli ondulati e un finale dolce lungo il Doubs, questo è un percorso ideale per introdurre alle gioie dello sterrato!

Español :

Con una pendiente suave, caminos agrícolas ondulados y un final suave a lo largo del Doubs, ¡esta es una ruta ideal para iniciarse en la conducción sobre grava!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data