File-sur-le-Doubs L’Isle-sur-le-Doubs Doubs

File-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs
vendredi 1 mai 2026
Gravel bike Difficulté moyenne
Gare de l'Isle-sur-le-Doubs 25250 L'Isle-sur-le-Doubs Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 17700.0
Un léger dénivelé, des chemins agricoles roulants et une fin tout en douceur le long du Doubs, voilà un parcours idéal pour une initiation aux joies du gravel !
English :
With a gentle gradient, rolling farm tracks and a gentle finish along the Doubs, this is the ideal route for an introduction to the joys of gravel riding!
Deutsch :
Ein leichter Höhenunterschied, rollende Feldwege und ein sanftes Ende entlang des Doubs das ist eine ideale Strecke für eine Einführung in die Freuden des Gravel-Sports!
Italiano :
Con una leggera pendenza, sentieri agricoli ondulati e un finale dolce lungo il Doubs, questo è un percorso ideale per introdurre alle gioie dello sterrato!
Español :
Con una pendiente suave, caminos agrícolas ondulados y un final suave a lo largo del Doubs, ¡esta es una ruta ideal para iniciarse en la conducción sobre grava!
