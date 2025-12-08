La tournée des 3 Rois L’Isle-sur-le-Doubs Doubs

La tournée des 3 Rois A pieds Difficile

La tournée des 3 Rois Place du Champ de Foire, l’Isle-sur-le-Doubs 25250 L’Isle-sur-le-Doubs Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18660.0 Tarif :

Très belle randonnée de près de 20 kilomètres qui permet d’admirer l’histoire et le passé industriel de l’Isle-sur-le-Doubs et des communes voisines.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/342

English :

A beautiful 20-kilometer hike that allows you to admire the history and industrial past of Isle-sur-le-Doubs and neighboring villages.

Deutsch :

Sehr schöne, fast 20 km lange Wanderung, auf der man die Geschichte und die industrielle Vergangenheit von Isle-sur-le-Doubs und den Nachbargemeinden bewundern kann.

Italiano :

Si tratta di una bella passeggiata di quasi 20 chilometri, che permette di ammirare la storia e il passato industriale di Isle-sur-le-Doubs e dei villaggi vicini.

Español :

Se trata de un hermoso paseo de casi 20 kilómetros que permite admirar la historia y el pasado industrial de Isle-sur-le-Doubs y los pueblos vecinos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data