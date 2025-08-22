Fleurance en un Week-end Fleurance Gers
Fleurance en un Week-end Fleurance Gers vendredi 1 mai 2026.
Fleurance en un Week-end
Fleurance en un Week-end 97 Rue Pasteur 32500 Fleurance Gers Occitanie
Séjour à Fleurance en un week-end. Un petit déjeuner gourmand
Au poulailler décalé, Christine règne en maître de cérémonie. Confiné et bariolé, un petit salon où les réjouissances du matin pleuvent (même à l’intérieur).
English :
A weekend break in Fleurance. A gourmet breakfast:
In the quirky henhouse, Christine reigns as master of ceremonies. Confined and colorful, a small salon where morning cheer rains down (even indoors).
Deutsch :
Aufenthalt in Fleurance an einem Wochenende. Ein Gourmet-Frühstück
Im versetzten Hühnerstall herrscht Christine als Zeremonienmeisterin. Eingeschlossen und kunterbunt, ein kleiner Salon, in dem es Morgenfreuden regnet (auch drinnen).
Italiano :
Un weekend a Fleurance. Una colazione da gourmet:
Nell’eccentrico pollaio, Christine regna come maestro di cerimonia. Confinato e colorato, è un piccolo salotto dove piove l’allegria mattutina (anche all’interno).
Español :
Una escapada de fin de semana en Fleurance. Un desayuno gastronómico:
En el peculiar gallinero, Christine reina como maestra de ceremonias. Recoleto y colorido, es un pequeño salón donde llueven las alegrías matinales (incluso en el interior).
