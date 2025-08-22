Fontaine en Bertranges Raveau Nièvre

Fontaine en Bertranges A pieds Facile

Fontaine en Bertranges Domaine des Forges de La Vache 58400 Raveau Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Depuis le village de Raveau, porte d’entrée de la forêt des Betranges, entre allées cavalières et fontaines, ce circuit vous fait découvrir quelques-un des plus beaux sites du massif forestier.

English :

From the village of Raveau, gateway to the Betranges forest, between bridle paths and fountains, this circuit will make you discover some of the most beautiful sites of the forest massif.

Deutsch :

Vom Dorf Raveau aus, dem Eingangstor zum Betranges-Wald, zwischen Reitalleen und Springbrunnen, führt Sie dieser Rundweg zu einigen der schönsten Orte des Waldmassivs.

Italiano :

Dal villaggio di Raveau, porta d’accesso alla foresta di Betranges, tra ippovie e fontane, questo itinerario vi porta alla scoperta di alcuni dei siti più belli del massiccio forestale.

Español :

Desde el pueblo de Raveau, puerta de entrada al bosque de Betranges, entre caminos de herradura y fuentes, esta ruta le lleva a recorrer algunos de los lugares más bellos del macizo forestal.

