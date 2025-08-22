Forêt et vignoble Noyers-sur-Cher Loir-et-Cher

Forêt et vignoble A pieds

Forêt et vignoble 41140 Noyers-sur-Cher Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 260 Distance : 13000.0 Tarif :

Entre Sologne et Touraine, à seulement 7 kilomètres du ZooParc de Beauval, Noyers-sur-Cher vous séduira par la diversité de ses paysages, son historie et sa gastronomie. Le circuit Forêt et vignoble intéressera particulièrement les amateurs de nature.

http://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85

English :

Between Sologne and Touraine, only 7 kilometres from the ZooParc de Beauval, Noyers-sur-Cher will seduce you with the diversity of its landscapes, its history and its gastronomy. The Forest and vineyard circuit will be of particular interest to nature lovers.

Deutsch :

Zwischen Sologne und Touraine, nur 7 km vom ZooParc de Beauval entfernt, wird Sie Noyers-sur-Cher mit seiner vielfältigen Landschaft, seiner Geschichte und seiner Gastronomie begeistern. Der Rundgang Forêt et vignoble (Wald und Weinberg) wird besonders Naturliebhaber interessieren.

Italiano :

Tra la Sologne e la Touraine, a soli 7 chilometri dallo ZooPark di Beauval, Noyers-sur-Cher vi sedurrà con la diversità dei suoi paesaggi, la sua storia e la sua gastronomia. Il tour Foresta e vigneto sarà particolarmente interessante per gli amanti della natura.

Español :

Entre Sologne y Touraine, a sólo 7 kilómetros del ZooPark de Beauval, Noyers-sur-Cher le seducirá por la diversidad de sus paisajes, su historia y su gastronomía. El recorrido Bosque y viñedo será de especial interés para los amantes de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par SIT Centre-Val de Loire