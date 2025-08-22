Fosses et Vallées Savignies Oise

Fosses et Vallées A pieds Très facile

Fosses et Vallées Place de l’église 60650 Savignies Oise Hauts-de-France

Durée : 135 Distance : 8500.0 Tarif :

Cette agréable promenade offre de longs passages en sous-bois et la possibilité de découvrir la tradition potière du village de Savignies, son pressoir à cidre du XVIIIe siècle, ainsi que les produits du terroir.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fosses et Vallées

This pleasant walk offers long passages in the undergrowth and the possibility to discover the pottery tradition of the village of Savignies, its 18th century cider press, as well as local products.

Deutsch : Fosses et Vallées

Dieser angenehme Spaziergang bietet lange Passagen durch das Unterholz und die Möglichkeit, die Töpfertradition des Dorfes Savignies, seine Cidre-Presse aus dem 18.

Italiano :

Questa piacevole passeggiata offre lunghi passaggi nel sottobosco e la possibilità di scoprire la tradizione ceramica del villaggio di Savignies, il suo torchio da sidro del XVIII secolo e i prodotti locali.

Español : Fosses et Vallées

Este agradable paseo ofrece largos pasajes entre la maleza y la posibilidad de descubrir la tradición alfarera del pueblo de Savignies, su lagar de sidra del siglo XVIII, así como los productos locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France