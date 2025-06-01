Fougères et champignons 2 Murlin Nièvre

vendredi 1 août 2025.

Vélo de route Difficulté moyenne

1 Lieu-dit Le Bourg 58700 Murlin Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18000.0

Cette balade emprunte des petites routes bucoliques au détour desquelles surgissent de charmants villages blottis entre des vallons. Elle vous permet de serpenter autour du vignoble des Côtes de La Charité en pleine renaissance et de profiter de ses paysages.

Difficulté moyenne

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

This walk takes small bucolic roads with charming villages nestled between valleys. It allows you to meander around the Côtes de La Charité vineyard in full revival and to enjoy its landscapes.

Deutsch :

Diese Wanderung führt über kleine, idyllische Straßen, auf denen charmante Dörfer inmitten von Tälern auftauchen. Sie können sich durch das Weinbaugebiet Côtes de La Charité schlängeln, das sich in einer Renaissance befindet, und die Landschaft genießen.

Italiano :

Questa passeggiata percorre piccole strade bucoliche con villaggi incantevoli incastonati tra le valli. Permette di passeggiare tra i vigneti della Côtes de La Charité, che stanno vivendo una rinascita, e di godersi il paesaggio.

Español :

Este paseo discurre por pequeñas carreteras bucólicas con encantadores pueblos enclavados entre valles. Permite serpentear por los viñedos de Côtes de La Charité, en pleno renacimiento, y disfrutar del paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data