Gavaudun, dans la vallée de la Lède Gavaudun Lot-et-Garonne

Gavaudun, dans la vallée de la Lède En VTT Difficulté moyenne

Gavaudun, dans la vallée de la Lède 47150 Gavaudun Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11800.0 Tarif :

Cette vallée boisée et encaissée vous invite à découvrir, au fil de la rivière, l’imposant château de Gavaudun, le site lumineux de Saint-Avit, le prieuré et l’église mystérieuse de Laurenque.

+33 5 53 66 14 14

English : Gavaudun, dans la vallée de la Lède

This valley of the river Lède, dominated by oak and chestnut trees, let you discover the imposing castle of Gavaudun, the luminous site of Saint-Avit and the priory and the mysterious church of Laurenque. The castle, massive and slender and perched on a rock, dominates the valley.

Deutsch : Gavaudun, dans la vallée de la Lède

Dieses bewaldete und tief eingeschnittene Tal lädt Sie dazu ein, entlang des Flusses die imposante Burg von Gavaudun, den leuchtenden Ort Saint-Avit, das Priorat und die geheimnisvolle Kirche von Laurenque zu entdecken.

Italiano :

Questa valle boscosa e scoscesa invita a scoprire, lungo il fiume, l’imponente castello di Gavaudun, il luminoso sito di Saint-Avit, il priorato e la misteriosa chiesa di Laurenque.

Español : Gavaudun, dans la vallée de la Lède

Este valle boscoso y escarpado le invita a descubrir, a lo largo del río, el imponente castillo de Gavaudun, el luminoso emplazamiento de Saint-Avit, el priorato y la misteriosa iglesia de Laurenque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine