Geocaching Xures Meurthe-et-Moselle

Geocaching Adultes A pieds Facile

Voie verte Geocaching 54370 Xures Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Le géocaching, c’est la chasse aux trésors des temps modernes ! Partez à la recherche des caches sur Xures et découvrez en famille le patrimoine et les curiosités du Pays du Sânon !

Facile

http://www.geocaching.com/ +33 3 83 72 05 64

English :

Geocaching is the treasure hunt of modern times! Go in search of caches on Xures and discover with your family the heritage and curiosities of the Pays du Sânon!

Deutsch :

Geocaching ist die Schatzsuche der Neuzeit! Machen Sie sich auf die Suche nach den Caches auf Xures und entdecken Sie mit Ihrer Familie das Kulturerbe und die Sehenswürdigkeiten des Pays du Sânon!

Italiano :

Il geocaching è una moderna caccia al tesoro! Andate alla ricerca di cache su Xures e scoprite il patrimonio e le curiosità del Pays du Sânon con la vostra famiglia!

Español :

El geocaching es una moderna búsqueda del tesoro Vaya en busca de cachés en Xures y descubra el patrimonio y las curiosidades del Pays du Sânon en familia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Système d’information touristique Lorrain