Géodrome de Vallouise Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes

Géodrome de Vallouise Vallouise 05340 Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vous pouvez découvrir le long du Gyr, à côté du camping et sur le parcours du sentier thématique de Vallouise, une étrange construction faite de silhouettes des montagnes de la vallée des Bans ou de la Condamine.

English :

Along the Gyr, next to the campsite and on the Vallouise theme trail, you can discover a strange construction made of silhouettes of the mountains of the Vallée des Bans and Condamine.

Deutsch :

Entlang des Flusses Gyr, neben dem Campingplatz und auf dem Themenweg von Vallouise können Sie eine seltsame Konstruktion aus Silhouetten der Berge des Vallée des Bans oder der Condamine entdecken.

Italiano :

Lungo il fiume Gyr, vicino al campeggio e sul sentiero tematico della Vallouise, si può scoprire una strana costruzione fatta di sagome delle montagne della valle di Bans o della Condamine.

Español :

A lo largo del río Gyr, junto al camping y en el sendero temático de la Vallouise, podrá descubrir una extraña construcción hecha con siluetas de las montañas del valle de Bans o de la Condamine.

