GLOS l’Orbiquet 31Km D531m Glos Calvados vendredi 1 mai 2026.
Durée : 180 Distance : 31000.0 Tarif :
Le Circuit de l’Orbiquet est un itinéraire VTT de 31 km (difficile) au départ de la mairie de Glos.
https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10
English : GLOS l’Orbiquet 31Km D531m
The Circuit de l’Orbiquet is a 31 km mountain bike trail (difficult) starting from Glos town hall.
Deutsch :
Der Circuit de l’Orbiquet ist eine 31 km lange (schwierige) Mountainbike-Route, die am Rathaus von Glos beginnt.
Italiano :
Il Circuit de l’Orbiquet è un percorso per mountain bike di 31 km (difficile) che parte dal municipio di Glos.
Español :
El Circuit de l’Orbiquet es una ruta de 31 km para bicicleta de montaña (difícil) que parte del ayuntamiento de Glos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme