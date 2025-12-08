GLOS l’Orbiquet 31Km D531m Glos Calvados

GLOS l’Orbiquet 31Km D531m

GLOS l’Orbiquet 31Km D531m Mairie 14100 Glos Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 31000.0 Tarif :

Le Circuit de l’Orbiquet est un itinéraire VTT de 31 km (difficile) au départ de la mairie de Glos.

https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10

English : GLOS l’Orbiquet 31Km D531m

The Circuit de l’Orbiquet is a 31 km mountain bike trail (difficult) starting from Glos town hall.

Deutsch :

Der Circuit de l’Orbiquet ist eine 31 km lange (schwierige) Mountainbike-Route, die am Rathaus von Glos beginnt.

Italiano :

Il Circuit de l’Orbiquet è un percorso per mountain bike di 31 km (difficile) che parte dal municipio di Glos.

Español :

El Circuit de l’Orbiquet es una ruta de 31 km para bicicleta de montaña (difícil) que parte del ayuntamiento de Glos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme