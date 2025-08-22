GORGES, CIRQUE DE POUGNADOIRES ET CAUSSE DE SAUVETERRE Gorges du Tarn Causses Lozère

GORGES, CIRQUE DE POUGNADOIRES ET CAUSSE DE SAUVETERRE Trail Difficile

GORGES, CIRQUE DE POUGNADOIRES ET CAUSSE DE SAUVETERRE Bureau d’Information Touristique 48210 Gorges du Tarn Causses Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 18500.0 Tarif :

L’itinéraire démarre par six kilomètres à plat en bord de Tarn sur un sentier souvent ombragé. On traverse le village de Saint Chély du Tarn ainsi que le hameau de Pougnadoires. De là commence une montée jusqu’à Cabrunas, hameau du Sauveterre.. Un sentier nous permet de rattraper le GR de pays que l’on suit jusqu’à Dignas, d’où l’on entame la descente vers Saint Enimie.

Difficile

+33 4 66 49 66 66

English :

The route begins with six kilometers of flat, often shaded path along the banks of the Tarn. You pass through the village of Saint Chély du Tarn and the hamlet of Pougnadoires. From there, it’s uphill to Cabrunas, the hamlet of Sauveterre. A path catches up with the GR de pays, which we follow to Dignas, where we begin the descent to Saint Enimie.

Deutsch :

Die Route beginnt mit sechs flachen Kilometern am Ufer des Tarn auf einem oft schattigen Weg. Man durchquert das Dorf Saint Chély du Tarn sowie den Weiler Pougnadoires. Von dort aus beginnt ein Anstieg bis nach Cabrunas, einem Weiler von Sauveterre. Über einen Pfad erreichen wir den GR de pays, dem wir bis Dignas folgen, von wo aus wir den Abstieg nach Saint Enimie beginnen.

Italiano :

Il percorso inizia con sei chilometri di tratti pianeggianti lungo le rive del Tarn su un sentiero spesso ombreggiato. Si attraversa il villaggio di Saint Chély du Tarn e la frazione di Pougnadoires. Da lì si sale a Cabrunas, la frazione di Sauveterre. Un sentiero si ricongiunge al GR de pays, che si segue fino a Dignas, dove si inizia la discesa verso Saint Enimie.

Español :

La ruta comienza con seis kilómetros de tramos llanos a orillas del Tarn por un sendero a menudo sombreado. Se atraviesa el pueblo de Saint Chély du Tarn y la aldea de Pougnadoires. Desde allí, se sube hasta Cabrunas, la aldea de Sauveterre. Un sendero enlaza con el GR de pays, que se sigue hasta Dignas, donde se inicia el descenso hacia Saint Enimie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-09-14 par CDT Lozère