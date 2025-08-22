SAINTE-ÉNIMIE LE CIRQUE DES BAUMES Gorges du Tarn Causses Lozère

SAINTE-ÉNIMIE LE CIRQUE DES BAUMES Canoë Difficulté moyenne

SAINTE-ÉNIMIE LE CIRQUE DES BAUMES Sainte-Enimie 48210 Gorges du Tarn Causses Lozère Occitanie

Durée : 330 Distance : 21000.0 Tarif :

Une belle balade de 21 kilomètres vous attend dans les Gorges du Tarn ! Venez découvrir le village de Sainte-Enimie, de Saint-Chély-du-Tarn, de La Malène et le Cirque des Baumes de manière originale !

Difficulté moyenne

https://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

A 21-kilometer ride through the Gorges du Tarn! Come and discover the villages of Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn, La Malène and the Cirque des Baumes in an original way!

Deutsch :

In den Schluchten des Tarn erwartet Sie eine schöne, 21 Kilometer lange Wanderung! Entdecken Sie das Dorf Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn, La Malène und den Cirque des Baumes auf originelle Weise!

Italiano :

Un giro di 21 chilometri attraverso le Gole del Tarn! Venite a scoprire i villaggi di Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn, La Malène e il Cirque des Baumes in modo originale!

Español :

¡Un paseo de 21 kilómetros por las Gargantas del Tarn! ¡Venga a descubrir los pueblos de Sainte-Enimie, Saint-Chély-du-Tarn, La Malène y el Cirque des Baumes de una forma original!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-15 par CDT Lozère